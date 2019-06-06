Распоряжением главы города Сергея Дугина заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко сегодня, 6 июня, освобожден от занимаемой должности. Утром 6 июня в ряде СМИ прошла информация о задержании Алексеенко следственными органами при попытке получить взятку.
Как сообщает мэрия, исполнение обязанностей заместителя главы администрации города по городскому хозяйству будет возложено на одного из заместителей главы администрации города. В мэрии подчеркнули, что официальной информации о проведении каких-либо следственных или иных мероприятий силовыми структурами в отношении Александра Алексеенко в администрацию города не поступало.
На официальном сайте столицы региона сообщается, что Александр Алексеенко работает в органах местного самоуправления более 13 лет. С 2012 года – заместителем главы администрации города по городскому хозяйству.
Любопытно, что накануне глава Барнаула Сергей Дугин жестко высказался на тему нарушений антикоррупционного законодательства и пообещал увольнять за нарушение закона.
"Любые проявления коррупции в органах власти должны жестко пресекаться, антикоррупционное законодательство неукоснительно соблюдаться в любой сфере деятельности. Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения", – сказал Сергей Дугин во время заседания городского совета по противодействию коррупции.
На совещании были проанализированы проводимые антикоррупционные мероприятия в комитетах и службах города. Глава также подчеркнул, что антикоррупционные мероприятия не должны быть формальными.
Отметим, что ранее в СМИ проходила информация о задержании начальника комитета по физической культуре Алексея Каретникова. Однако в пресс-центре города сообщили, что Каретников находится на официальном больничном.
Комментарии
Кащннв когда?
Кащеев?
Амител, почему вы не писали про квартиры которые чиновники себе сделали?
Дугин, а глава Октябрьского района почему еще работает? Или вы с ним в доле? Поясняю: Если он хороший руководитель, то почему парк "Изумрудный" уже третий год не работает и в нем выкошены деревья?
О городе думал, о его жителях....
"...Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения"
------
Ну это слишком жёстко! Может, лучше сажать???
Алексеенко опытный чиновник, подставили.
Зам вожака взял?
6.06.2019 14:18
житель Барнаула
в вашем понимании "опытный" - это тот, кто берет взятки, но его не могут поймать?
УК РФ Статья 290. Получение взятки
О каком увольнении идет речь?! Это минимум!
У нас в крае не модно заводить уголовные дела за взятки? только увольнять?
вчера пел, что будет увольнять, сегодня уволил.
Первый пошел! Какая услада для души читать такие новости , так смотришь и проникнемся уважением к Дугину а может даже и Томенко! Давай 5 взяточников в неделю!
6.06.2019 14:19
- гость -
Зам вожака взял?
Похоже, шеф не в курсях был. Как Сердюков про 2 миллиарда.