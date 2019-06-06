Горячая линия по вопросам детского отдыха работает в Алтайском крае

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю открыло горячую линию по вопросам детского отдыха.
С 5 по 19 июня родители смогут задать волнующие их вопросы специалистам управления и узнать о том, на что надо обращать внимание при выборе лагеря, какие вещи понадобятся ребенку на отдыхе, как избежать отравлений, а также о том, какие санитарно-эпидемиологические требования предъявляют к организациям, в которых отдыхают и оздоравливаются дети.
Горячая линия будет работать с понедельника по четверг с 09:30 до 17:00 часов, в пятницу с 09:30 до 12:45 с перерывом на обед с 12:45 до 13:15 часов. Телефоны: (3852) 66-54-27,24-86-00, 24-28-64.
Также в Роспотребнадзоре работает круглосуточный консультационный центр, телефон 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
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