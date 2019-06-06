В московском аэропорту Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Чиновник стал фигурантом уголовного дела о незаконной сплошной санитарной рубке на территории заказника регионального значения "Туколонь".
Шеверду подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
"Следователями СКР установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду РФ, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", – сообщает пресс-служба СКР.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Сторона обвинения будет ходатайствовать о заключении под стражу.
Другими фигурантами дела стали замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (впоследствии замещавший должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области), директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз", инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" – "Центр защиты леса Иркутской области".
Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 УК РФ ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов").
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