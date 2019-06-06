Власти Рубцовска решили сэкономить на благоустройстве сквера Победы. Его должны обустроить в 2019 году по программе "Формирование комфортной городской среды".
Как сообщает портал "Местное время", изначально на благоустройство закладывали 30 млн рублей, однако позже проект пересмотрели и выделили на 7 млн рублей меньше.
Заместитель начальника городского Управления по ЖКХ и экологии Владимир Веснин пояснил, что смету урезали после обсуждения с членами общественной комиссии и городскими депутатами.
Сэкономить получилось за счет цветов (их в сквере не будет, останутся только кустарники, шаровидная ива и еще несколько деревьев), за счет брусчатки, из которой планировали сделать радиальную дорожку, и за счет ворот (сквер останется открытым круглосуточно). Кроме того, вместо скамеек с навесом в сквере Победы установят обычные скамьи, схему освещения оптимизируют, а стоимость игрового оборудования на детской площадке уменьшат.
Рубцовчане переживали, что будет с березовыми аллеями, расположенными на месте предстоящего благоустройства. Власти успокаивают: спиливать деревья не будут, велодорожки и пешеходные тропинки оборудуют рядом с ними. Смета предусматривает лишь спил ивняка, который бесконтрольно заполонил сквер, а также отдельных деревьев, которые окажутся на пути при обустройстве дорожек. Впрочем, "судьбу" каждого дерева власти готовы обсуждать с общественниками.
"Если скажут, что надо убирать – уберем, если скажут делать кривые дорожки, чтобы сохранить деревце – сделаем кривые. Только надо будет учитывать, что любой изгиб или искривление означает увеличение объема работ и, соответственно, стоимости их производства", – уточнил Владимир Веснин.
Всего в сквере планируют сделать около 4 тысяч кв. метров дорожек – это около 13% от всей площади сквера.
Комментарии
И это правильно - сокращать надо расходы