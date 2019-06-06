Одна из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговых сетей Ernst & Young (Великобритания) провела исследование "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год".
Как сообщает РБК, согласно подсчетам компании, Россия по итогам прошлого года вошла в десятку самых привлекательных для инвестиций стран, расположившись на девятом месте.
Больше всего в экономику страны инвестируют представители США. Из 211 инвестпроектов на американцев пришлось 33, то есть 16% от общего количество.
На второй позиции находится Германия. Немцы взяли на себя 24 инвестпроекта (14%). Тройку замкнул Китай с 19 инвестиционными проектами.
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