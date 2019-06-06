Критика блогера Евгения Баженова известного как Badcomedian, оказалась в разы популярнее самих фильмов. К такому выводу можно прийти, сопоставив число зрителей российских фильмов на портале kinopoisk с количеством просмотров ютуб-канала.
По данным "Кинопоиска", фильм "За гранью реальности", создатели которого хотят получить миллион за цитирование видеоматериалов, посмотрело 530,6 тыс. зрителей, а обзор Badcomedian на эту картину набрал почти в 14 раз больше просмотров – 7,3 млн. Это не единичный случай, когда интерес к обзору выше, чем к самому фильму:
Фильм Александра Войтинского "Дед мороз. Битва магов" 2016 года посмотрели чуть более 701 тысячи человек, а обзор на YouTube почти 5 млн.
Драму Ольги Зуевой "На районе" с Данилой Козловским посмотрели 334, 5 тысячи человек, а с обзором Badcomedian ознакомилось более 7 млн.
Фантастику "Танцы насмерть" со слоганом "Танцуй или умри" оценили 45,5 тысячи человек, 7,5 миллиона – аудитория YouTube-канала.
Военный фильм Алексея Сидорова "Т-34" практически догнал обзор Евгения Баженова – 9,06 млн зрителей согласно "Кинопоиску" и 9,3 млн у блогера.
Детище Федора Бондарчука "Притяжение" 2017 года уступает по популярности обзору на фильм более чем в 3 раза – 4,02 млн на 13 млн аудитории Баженова.
"Крым" Алексея Пиманова посмотрели почти полтора миллиона человек, а обзор – целых 10 млн. Такая же судьба постигла "Защитников" Сарика Андреасяна с аудиторией 1,11 млн на 11 млн зрителей обзора.
Напомним, ранее Евгений Баженов рассказал, что популярный канал могут закрыть из-за судебного иска от кинокомпании Kinodanz на сумму в 1 млн рублей. Претензии к блогеру появились в связи с использованием фрагментов фильма "За гранью реальности" в обзоре.
Справка: "Кинопоиск" – крупнейший русскоязычный интернет-портал о кино, согласно данным энциклопедии "Википедия". Месячная аудитория сервиса составляет более 10 миллионов человек. Как ведется подсчет зрителей фильмов, не разглашается.
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