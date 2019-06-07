ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за май 2019 года

ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ" во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 п.п. "г".
п. 45 п.п. "г": Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за май 2019 года
|
№
|
Наименование показателя
|
Объем, млн. кВт. ч
|
1
|
Полезный отпуск электрической энергии, всего в т.ч. в разрезе территориальных сетевых компаний:
|
2
|
ООО "Энергия Маркет", в т.ч.:
|
3,724
|
ВН
|
3,320
|
СН1
|
|
СН2
|
0,384
|
НН
|
0,020
|
3
|
ООО "________", в т.ч.:
|
ВН
|
СН1
|
СН2
|
НН