18-летнего человека задержали в Усть-Коксинском районе Республики Алтай по подозрению в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Следкома.
"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 3 июня 2019 года в вечернее время недалеко от с. Огневка Усть-Коксинского района в автомобиле 18-летний житель Усть-Коксинского района совершил насильственный половой акт в отношении 14-летней школьницы", – сказано в релизе ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней").
Молодой человек в ходе допроса дал признательные показания. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии
В автомобиле? Эээ... С мальчиком все понятно, у меня к "девочке" вопросы. ???
А что девочка? что то ей недодали может вот и пошла она в органы....Скверно попадать в начале пути своего в такие ситуации, что на ее месте, что на его. Береги честь с молоду.
Дурачек.
Бывал в этом селе Огневка.Там все с 14 лет спят.Чуваки с 16 лет на машинах,прав в принципе не заводят.Ребятенки с 5-6 лет сами в катуни купаются,на конях гоняют.Закона там людей не тормозит.Пьют на природе и все.А природа там везде и огонь.Самое красивые места какие я только видел.
А у тебя она у самого есть? Очередной сохатый кухонный рэмба, который может только с балкона снимать на смарт как людей режут.