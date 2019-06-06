Рубцовчанка заложила в ломбард имущество из арендованной квартиры

Рубцовчанка заложила в ломбард бытовую технику из арендованной квартиры, теперь ее ждет суд.
Как сообщила помощник прокурора г. Рубцовска Нина Монцева, женщина несколько месяцев снимала квартиру у местной жительницы по устной договоренности. Хозяйка квартиры предупреждала, что к оставленному имуществу следует относиться бережно, но квартирантка просто сдала бытовую технику в ломбард, чтобы получить деньги на собственные нужды. В прокуратуре уточнили, что большую их часть она потратила на алкоголь и такси.
Когда было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение с причинением значительного ущерба", обвиняемая возместила стоимость техники. Сейчас дело направлено в суд, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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