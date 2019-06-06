Глава Счетной палаты Алексей Кудрин нашел взаимосвязь между арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и оттоком капитала из России, сообщает RТ.
"Безусловно, это шок. Отток капитала из России удвоился, и сейчас больше 40 млрд только с начала года достиг", – заявил Кудрин
По его словам, больше двух третей (70%) предпринимателей считают ведение бизнеса небезопасным, и ситуация с Калви еще раз это подтвердила.
"С одной стороны, заявляется, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны, почему-то держат под арестом", – констатирует Кудрин.
Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" при помощи мошеннической схемы с участием "Первого коллекторского бюро".
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