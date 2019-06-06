169 наездов на пешеходов зафиксировала ГИБДД Барнаула с начала 2019 года, девять случаев закончились гибелью пешехода. Как сообщили в городской ГИБДД, больше половины всех наездов в краевой столице происходит на пешеходных переходах. За пять месяцев на зебре сбили 98 человек, пять из них погибли.
Очередной трагический случай произошел на ул. Попова, 167в/1 вечером 5 июня. Водитель Citroen Jumper, мужчина 1988 года рождения, сбил мужчину 1961 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход погиб на месте от полученных травм. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Транспорт поместили на спецстоянку.
ГИБДД Барнаула призывает водителей и пешеходов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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