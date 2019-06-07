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Барнаульский аэропорт могут закрыть из-за ремонта взлетно-посадочной полосы

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
На эти работы необходимо почти 2 миллиарда рублей

Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВВП) в аэропорту Барнаула может обойтись в 1,9 миллиарда рублей. Если не начать реконструкцию, то нынешние полосы к 2024 году могут выработать свой ресурс. Об этом сообщил гендиректор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко во время встречи с делегацией АКЗС во главе с Александром Романенко.

Почему ВВП необходимо отремонтировать

По его словам, руководство аэропорта отказалось от "ямочного" ремонта полосы с 2018 года, когда перешли на полную замену участка ВВП. Ежегодно предприятие будет заменять по 1/6 части полосы. В этом году ремонту подвергся участок шириной 30 метров и длиной 450 метров. На эти цели будет выделено около 20 миллионов рублей.

При этом перед авиапредприятием, контрольный пакет акций которого находится в краевой собственности, стоит насущная задача по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Как рассказал Виталий Архипенко, в последний раз капитальный ремонт производился в 1998 году и после этого пережил уже два нормативных срока работы. По предварительным расчетам, на реконструкцию ВВП необходимо 1,9 млрд рублей в ценах этого года.

Если проводить реконструкцию нынешних полос, то аэропорт придется закрыть полностью на несколько месяцев. По подсчетам Архипенко, как минимум на три. При другом варианте, сейчас осуждается идея строительства еще одной ВВП рядом с существующей. Такой вариант будет не особо дороже. По мнению авторов идеи, это позволит не закрывать аэропорт на время работ.

Летное поле, на котором расположена ВВП, находится в федеральной собственности. Авиапредприятие "Алтай" использует его на условиях аренды – может осуществлять только текущий ремонт. Реконструкция же требует участия федерального собственника, и, соответственно, решения правительства страны по включению в федеральную программу и выделению финансирования.

"В этом году провели исследование полосы. Она полностью пригодна к эксплуатации, но идет разрушение слоев, и к 2024 году может встать вопрос об эксплуатации этого объекта. Наше участие в текущих ремонтах будет этот срок отодвигать. А пока акцентирую ваше внимание на том, что сейчас данный объект соответствует всем требованиям, он годен и безопасен для эксплуатации воздушных судов", – сообщил Виталий Архипенко на встрече с депутатами.

Каким будет новый аэропорт

Здание аэровокзала краевой столицы также готовится к обновлению. Здесь планируют провести ремонт залов ожидания. В конце мая авиапредприятие "Алтай" объявило закупку на разработку проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию здания павильона прибытия. Кроме того, в плане работ – ремонт фасада здания авиационно-технической базы и техперевооружение системы контроля предельных уровней горизонтальных резервуаров склада ГСМ.

Стоимость модернизации воздушных ворот Алтайского края оценивается в 2,7 миллиарда рублей. В 2019 году предполагается начать проектирование терминала, которое займет год, от трех до трех с половиной лет уйдет на строительство. Предполагается, что реконструкция и строительство могут быть завершены к 2025 году. После реконструкции пассажиропоток аэропорта может увеличиться в среднем на 6-10%. В 2018 году аэропорт обслужил порядка 500 тыс. человек.

Ранее губернатор Виктор Томенко уже заявлял о продаже аэропорта. По словам главы региона, сейчас идет поиск оптимальных механизмов для решения всех вопросов, связанных и с модернизацией объекта, и с контрольным пакетом акций. Томенко пояснил, что в крае сегодня работают над тем, чтобы базовая воздушная гавань региона, которой и является аэропорт Барнаула, была приведена в соответствие с современными требованиями. Ведется работа по проекту расширения терминала: по сути, строительства нового здания. В перспективе предполагается заняться вопросами реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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