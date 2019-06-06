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Аэропорт Барнаула требует капремонта на 1,9 млрд рублей

, ИА "Амител"
Сейчас взлетно-посадочная полоса соответствует всем нормативам, но уже разрушается
Виталий Архипенко во время встречи с депутатами АКСЗ рассказал про состояние взлетно-посадочной полосы / Фото: akzs.ru

Виталий Архипенко во время встречи с депутатами АКСЗ рассказал про состояние взлетно-посадочной полосы / Фото: akzs.ru

Директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко во время встречи с депутатами АКСЗ рассказал про состояние взлетно-посадочной полосы (ВПП) в барнаульском международном аэропорту имени Германа Титова.

"Взлетно-посадочная полоса поддерживается в полном соответствии с нормативными требованиями вследствие наших действий по текущим ремонтам. Но потребность в капитальном ремонте с каждым годом возрастает, — сообщил Архипенко. — В этом году провели исследование полосы. Она полностью пригодна к эксплуатации, но идет разрушение слоев, и к 2024 году может встать вопрос об эксплуатации этого объекта. Наше участие в текущих ремонтах будет этот срок отодвигать".

Председатель АКЗС Александр Романенко заверил руководителя предприятия, что региональные власти не оставят Барнаул без единственного аэропорта, напомнив, что губернатор Виктор Томенко уже поднимал эту тему на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы не можем оставить один из крупнейших городов Сибири без международного аэропорта, — пообещал Романенко. — Вклад органов власти Алтайского края — решение организационных вопросов — работа с Правительством РФ, с федеральными структурами по принятию решения по ремонту нашей взлетно-посадочной полосы".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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