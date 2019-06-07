Команда алтайских рестораторов поучаствовала в отборочном туре престижного мирового конкурса поваров высокой кухни Bocuse d’Or и заняла четвертое место.
Как сообщили в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, команду возглавил победитель телешоу "Битва шефов", обладатель звания "Супершеф" страны, золотой призер Всероссийского кулинарного чемпионата Chef a la russe 2018 Сергей Тернов, вместе с ним честь края отстаивали ресторатор Андрей Моисеев и молодой талантливый повар Максим Воробьев.
"Битва" поваров длилась 5 часов 35 минут, участники готовили два варианта авторских банкетных блюд и три варианта гарнира. Алтайская команда использовала аутентичные продукты: крапиву, сморчки, черемшу, кедровые орехи, варенье из сосновых шишек. Оценивали блюда шеф-повара знаменитых ресторанов Москвы и зарубежья.
Отметим, что Bocuse d’Or – это главный конкурс для мастеров высокой кухни, названный в честь его знаменитого создателя, шеф-повара Поля Бокюза.
Комментарии