ЛДПР направила документы городскую думу Бийска по поводу освободившегося места после увольнения из-за неточностей в декларации о доходах Алексея Карасева.
Как сообщает "Бийский рабочий", вакантное кресло занял Константин Комаров, в прошлом году ставший координатором городской ячейки либерал-демократов.
Константин Комаров родился в 1983 году. Образование высшее. Директор предприятия по производству мебели, полиграфии, стальных конструкций и рекламы. Был кандидатом в Думу Бийска в территориальных списках ЛДПР.
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