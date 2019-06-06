Пресс-служба УФСПП по Республике Алтай анонсирует торги по продаже арестованного имущества. Они пройдут 19 июня 2019 года в Горно-Алтайске.
На аукционе "пустят с молотка" 17 объектов недвижимости в различных районах Горного Алтая.
Это 10 жилых домов, одно бытовое помещение, по три – магазина и недостроенных объектов.
"Информация о торгах размещена на официальном сайте ФССП России, на сайте www.torgi.gov в разделе "Реализация имущества должников", а также на сайте специализированной организации ООО "Риддер". Главное преимущество проводимых аукционов по продаже арестованного имущества — возможность приобрести имущество по цене ниже рыночной", — информирует ведомство.
Дополнительные сведения можно получить в отделе реализации МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай по телефону 8 (909) 500-11-13 (с 9:00 до 15:00 в рабочие дни).
Комментарии