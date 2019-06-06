Умер главный актер фильма "Джек Восьмеркин — "американец"

На 6о-м году жизни после продолжительной болезни скончался русско-американский артист Александр Кузнецов. О его кончине сообщил на своей странице в Facebook актер Эммануил Виторган.
"Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты Так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил, Ирина и все, кто тебя любит", — написал Виторган.
Александр Кузнецов родился 2 декабря 1959 года в селе Петровка Приморского края. В 1985 году окончил Театральное училище имени Щукина.
Первую главную роль сыграл еще до получения диплома. Он снялся в фильме Сергея Овчарова "Небывальщина", где исполнил роль Незнама.
Широкую славу ему принесла главная роль в другом фильме – Джек Восьмёркин — "американец", вышедшем на экраны в 1089 году.
После этого исполнил свыше 70 ролей в фильмах и сералах, причем, как российских, так и американских.
В их числе "Беверли-Хиллз, 90210", "Карпов", "Военно-юридическая служба", "Глухароь", "V.I.P.", "Разрушитель", "Космические ковбои", "Бой с тенью", "Миротворец", "24 часа", "Метод Фрейда, "Везунчик" и "Санта-Барбара".
Последние пять лет жизни боролся с онкологическим заболеванием.
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В 1089 году?