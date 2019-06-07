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Комфорт и кухня: как в Алтайском крае развивается придорожный сервис

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Специалисты проверяют, как работают придорожные кафе и отели в Алтайском крае

Специальные выездные проверки объектов сервиса на федеральных дорогах стартовали в Алтайском крае. В состав проверочной комиссии вошли специалисты Министерства транспорта Алтайского края, Алтайавтодора, ФКУ Упрдор "Алтай", МЧС, Роспотребнадзора. 4 июня СМИ присоединились к комиссии и приняли участие в проверке. Что увидела комиссия, и каким образом в Алтайском крае развивается придорожный сервис – читайте в нашем материале.

Безопасность на дороге

В отличие от американских путешественников, которые с охотой останавливаются в недорогих мотелях передохнуть от руля и дороги, российские водители привыкли преодолевать на автомобиле огромные расстояния, предпочитая отдать последние силы, но доехать до пункта назначения без остановок. Порой такая чрезмерная нагрузка и усталость провоцируют ДТП. Чтобы решить проблему и предоставить водителям возможность отдохнуть в пути, в регионе на особо оживленных участках создают объекты дорожного сервиса.

На данный момент на федеральных автомобильных дорогах, находящихся в ведении Упрдор "Алтай", работают 130 объектов дорожного сервиса. Большинство из них построены на участках между самыми загруженными участками дороги Р-256 от Новосибирска до Барнаула и далее до Бийска.

Главное – комфорт и хорошая кухня

Особенно востребованными такие придорожные комплексы становятся летом, когда в Алтайский край и транзитом в соседнюю республику Алтай едут туристы со всех регионов страны. В этот период автомобильный поток по федеральной трассе возрастает в несколько раз. Среди гостей есть те, кто привык к особо комфортным условиям. А потому придорожные комплексы обычно объединяют под одной крышей кафе, гостиницу, автосервис и мойку.

Таким же образом устроен комплекс "Маяк" под Новоалтайском.

На въезде в комплекс весит реклама: "У нас душ и туалет". Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев отметил, что комфорт и хорошая кухня – это самое главное, что нужно любому водителю или пассажиру.

В целом комплекс включает в себя современное кафе быстрого обслуживания с зоной раздачи, кофейня, бар-ресторан, универсальный магазин самообслуживания, магазин автозапчастей и туристический магазин. Здесь же имеется автосервис, современные туалеты и душевые, а также мини-сауна и прачечная, гостиничные номера, автостоянка для грузовых и легковых автомобилей. Для всех посетителей комплекса "Маяк" доступен бесплатный Wi-Fi, работают пункт приема платежей и банкоматы. Цены за гостиничные номера колеблется от 800 рублей до трех тысяч за двухместный люкс. Но как оказалось, большинство дальнобойщиков, фуры которых "оккупировали" комплекс в день проверки, предпочитают ночевать в кабине.

Кстати, после проведенной проверки нареканий у комиссии не нашлось.

Иностранцам нравится

Следующим местом, где побывала комиссия, стал ресторанно-гостиничный комплекс "Облепиха", стоящий всего в нескольких километрах от "Маяка". Это уютный отель с 32 номерами. Есть банкетный зал на 200 человек, собственная пекарня, пивной ресторан, фермерский магазин с алтайскими продуктами для туристов, забывших купить, например, мраморную говядину в Барнауле.

Единственный минус – несмотря на благоустроенную территорию, рядом с "Облепихой" регулярно гуляют бродячие собаки. Вот и в этот раз членов комиссии встретили три четвероногих "друга", отдыхавших на газоне. Исполнительный директор комплекса Станислав Грищенко сетует, что по законодательству ничего не могут сделать с бродячими псами, а в остальном называет "Облепиху" идеальным местом для отдыха туристов.

"Так как наш комплекс прилегает к дороге, ведущей в Горный Алтай, летом в три раза вырастает количество посетителей. Заезжают и иностранцы, которые потом в интернете оставляют положительные отзывы о сервисе. Для туристов, прежде всего, важно качественное питание. Но это не значит, что они не пользуются услугами гостиницы или магазина. Дорога дает нам жизнь", – рассказал Станислав Грищенко.

Далее выездная комиссия заглянула на автозаправочную станцию "Газпромнефти". Министр транспорта Александр Дементьев лично осмотрел, какой сервис здесь предлагают водителям, в числе которого услуги небольшой автомойки. Специалисты МЧС проверили наличие на заправке первичных средств пожаротушения.

Во время проверки рассказали, что в нескольких подобных комплексах в Алтайском крае уже были выявлены незначительные нарушения. В основном – отсутствие пожарных щитов с инвентарем, огнетушителей и песка. Владельцев придорожных комплексов обязали устранить недочеты в самое ближайшее время.

Проверки продолжатся

Выездные проверки объектов придорожного сервиса в Алтайском крае будут продолжены. Кстати, по словам Александра Дементьева, в последнее время новых подобных объектов не появляется. А те, что есть, ведут борьбу за качество:

"В 2013 и 2014 годы до кризиса объекты дорожного сервиса активно развивались. В последний год почти не открываются. Может быть, это и хорошо. Пусть их будет меньше, но качество лучше. Те, что есть на рынке, сейчас ведут конкурентную борьбу за клиентов", – отметил Дементьев.

Также он рассказал, каким на его взгляд должен быть идеальный придорожный комплекс: "Это место, где ты можешь поесть, заправить автомобиль, помыть его и при желании поспать. Пусть гостиничный номер будет маленьким, но уютным. Выспался, выпил кофе, сходил в душ, поел и поехал дальше", – сказал Александр Дементьев.

Справка:

На федеральных автомобильных дорогах, находящихся в ведении ФКУ Упрдор "Алтай", в регионе расположено 130 объектов дорожного сервиса. Из общего количества 70 – на Р-256 "Чуйский тракт", 5 – на подъезде к Барнаулу, 4 – на обходе Бийска, 51 – на А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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