Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о результатах совещания руководителей футбольных клубов Российской Премьер-лиги по поводу расширения количества участников турнира с 16 до 18, сообщает РИА Новости.
"Абсолютное большинство высказались за увеличение команд до 18. Но с оговорками. Мы должны быть уверенными, что эти вышедшие команды будут соответствовать всем требованиям", — заявил Бабаев.
По его словам, в первую очередь речи идет о финансовых и инфраструктурных моментах.
"Мы должны быть уверены, что команды будут готовы с точки зрения инфраструктуры. Мы прошли времена старых и неуютных стадионов. После чемпионата мира должны привыкать к хорошему. Должны быть четкие критерии для команд: инфраструктурные и финансовые", — уточнил гендиректор ЦСКА.
Он уточнил, что если сезон 2020/2021 решат начать в 18 команд, то чемпионат стартует раньше и позднее окончится, — пояснил он.
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