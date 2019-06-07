В июне в вузах России стартует приемная кампания. Не исключение и высшие учебные заведения Алтайского края. О том, к чему готовиться абитуриентам и насколько легко или сложно поступить в вузы, корреспондент Amic.ru Ася Хваткина выяснила в приемных комиссиях ведущих вузов Барнаула и Алтайского края.

Куда податься?

Подать документы можно сразу в пять вузов одновременно. Необязательно это должны быть высшие учебные заведения Алтайского края. Именно система ЕГЭ, которую часто критикуют выпускники, обеспечивает высокую мобильность. С хорошими баллами вас могут зачислить и в столичный вуз, и в вуз другого региона. Причем в каждом заявлении абитуриент может выбрать и указать до трех направлений подготовки.

Такая система удобна для абитуриентов, но ставит в условия жесткой конкуренции региональные вузы. Ведь не секрет, что каждое учебное заведение заинтересовано в том, чтобы сформировать свой первый курс из лучших абитуриентов с самыми высокими баллами по ЕГЭ.

Ответственный секретарь приемной комиссии АлтГПУ Юлия Королькова:

"Все университеты поставлены в условия жесткой конкуренции за абитуриентов. И если бы вузы Алтайского края соперничали только друг с другом…. К сожалению, мы вынуждены вести "неравную борьбу" со столичными университетами (Москва, Санкт-Петербург) и с вузами других регионов – Томск, Новосибирск, Красноярск… Многие абитуриенты мечтают уехать из края учиться и не возвращаться назад, в наш регион… Высокие баллы по ЕГЭ фактически гарантируют поступление в любой вуз страны и лучшие из лучших уезжают. Что должны сделать приемные комиссии университетов, правительство Алтайского края, министерство науки и высшего образования, чтобы развернуть этот поток, чтобы абитуриенты из других соседних регионов ехали к нам? Риторические вопросы…".

Когда подавать документы?

Если вы решили подать документы в вузы края, то должны знать, что в каждом высшем учебном заведении установлены свои даты начала приемной кампании.

В Алтайском государственном аграрном университете (АГАУ) приемная кампания стартовала 3 июня.

В Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ) – 13 июня.

Подать документы в Алтайский государственный университет (АлтГУ) можно с 19 июня.

В Алтайский государственный институт культуры (АГИК), Алтайский филиал РАНХиГС и Алтайский государственный педагогический университет (АлтГПУ) – с 20 июня.

Завершится прием документов на очную форму обучения (бакалавриат и специалитет) 26 июля. Обратите внимание – это единая дата по всей стране.

С 27 июля начнут формировать списки на зачисление на бюджетные места (бесплатное обучение).

Для тех, кто сдает экзамены в вузе, прием документов заканчивается раньше: в АлтГТУ принимают документы до 12 июля, в АГАУ до 13 июля, в АГИК – до 14 июля, в АлтГПУ – до 15 июля, в АлтГУ – до 16 июля.

А для тех, кто поступает платно?

Если абитуриент планирует обучение на платной основе или на заочной форме (платно / бесплатно), то документы можно подать и после 26 июля.

После этой даты продолжат принимать документы на платную и заочную форму обучения: АГИК – до 5 августа, АГАУ – до 29 августа, АлтГТУ – до 19 сентября, АлтГУ – до 20 сентября, АлтГПУ – до 27 сентября; РАНХиГС – до 16 ноября (указаны даты окончания приема документов на платные заочные места; прием документов на бюджетные места заканчивается раньше).

Сколько в вузах бюджетных мест?

Каждый вуз до 1 октября утверждает план приема абитуриентов на бюджетные и внебюджетные (платные) места на следующий учебный год. Познакомиться с этими планами можно на сайтах вузов в разделе "Поступающим"/ "Абитуриентам".

АлтГУ: В 2019 году студентами 1-го курса Классического университета станут 1031 абитуриент (бюджетные места на очную, очно-заочную (вечернюю) и заочную форму обучения). В сравнении с 2018 годом в АлтГУ станет больше на 120 бюджетных мест.

В магистратуре по всем направлениям подготовки предусмотрено 558 бюджетных мест. План внебюджетного набора по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры – 2195 человек.

АлтГТУ: В головном вузе технического университета 849 бюджетных мест на очное и заочное обучение по программам бакалавриата и специалитета, 310 мест в магистратуру. Есть бюджетные места и в филиалах в Бийске и Рубцовске. Информации о плане внебюджетного набора на сайте нет, но в 2018 году на платное обучение были приняты 1095 человек.

Аграрный университет примет на бюджетные места (очное и заочное) 898 будущих бакалавров и специалистов, в магистратуру – 137 человек. План внебюджетного набора по сравнению с другими университетами более скромный (бакалавриат, специалитет, магистратура) – 621 студент.

В педагогическом университете 794 места на очное и заочное обучение (бакалавриат, специалитет), 342 места в магистратуру. План внебюджетного набора (бакалавриат, специалитет, магистратура) – 1320 человек.

Алтайский филиал РАНХиГС – 90 бюджетных мест (очный, очно-заочный и заочный бакалавриат), бюджетных мест в магистратуру нет. Согласно плану внебюджетного набора, вуз готовится принять на обучение по программам бакалавриата и магистратуры 1420 студентов (для сравнения, в 2018 году в вуз было зачислено 903 студента).

Институт культуры – 202 бюджетных места по программам бакалавриата и специалитета, 22 места в магистратуру. План внебюджетного набора (и он не может быть превышен!) – 145 мест.

Откуда берутся "20 человек на место"

Важно понимать, что количество поданных заявлений и количество обратившихся абитуриентов – это разные вещи.

Например, во время приемной кампании 2018 года в Технический университет было подано 10 070 заявлений в головной вуз и два филиала в Бийске и Рубцовске. Абитуриентов, написавших эти заявления, было 5065 человек, то есть в два раза меньше. А поступило на 1-й курс на бюджетные и платные места 3203 студента (общее число по головному вузу и двум филиалам).

Примерно та же ситуация и в других вузах по всей стране. Ведь один абитуриент потенциально может подать до 15 заявлений. Отсюда и конкурсы по 10-20 человек на место. Так что шансы на поступление на бюджет есть даже у тех, кто в начале августа обнаружит себя в середине рейтингового списка.

А льготы есть?

Согласно правилам приема в высшие учебные заведения, некоторые категории абитуриентов обладают определенными льготами при поступлении.

Во-первых, выпускники колледжей, училищ и т.д., получившие среднее профессиональное образование, имеют право на поступление в вуз по результатам внутренних испытаний, без сдачи ЕГЭ. Как правило, экзамены для них проходят в форме тестирования и/или собеседования.

Во-вторых, правом на прием без вступительных испытаний обладают победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам или олимпиад, включенных в перечень олимпиад школьников, утвержденный Министерством просвещения РФ. Однако в некоторых случаях победа в олимпиаде приравнивается к 100 баллам по ЕГЭ по данному предмету. Чтобы воспользоваться указанным правом, необходимо набрать по предмету олимпиады не менее 75 баллов на ЕГЭ, в некоторых вузах порог может быть и выше. Эту информацию необходимо уточнять в каждом университете при подаче документов.

Важно! Для всех "олимпиадников" сохраняется правило: подать документы по этой льготе можно только в один вуз и только на одно направление подготовки.

В-третьих, право на прием в пределах особой квоты предоставляется следующим абитуриентам:

– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– ветераны боевых действий, указанные в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах".

Особая квота – это не менее 10% от общего количества бюджетных мест, предоставленных вузу. Поэтому по востребованным направлениям возможен конкурс и среди льготников!

Важно! С 2018 года подать документы на места в рамках особой квоты можно одновременно в пять вузов и в каждом заявлении указать до трех направлений подготовки!

В-четвертых, при прочих равных условиях преимущество при зачислении предоставляется 13 категориям граждан. Перечислим первые три:

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

– дети-инвалиды, инвалиды I и II группы;

– граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан и т.д.

Всю дополнительную информацию по льготам вы можете получить в приемной комиссии выбранного вуза.