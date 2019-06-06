Кардинал Гуалтьерро Бассетти рассказал журналистам о решении Папы римского Франциска изменить молитву "Отче наш", сообщает РБК.
Из текста убрана фраза "не введи нас во искушение". Ее заменили на "не дай нам поддаться искушению".
Новая версия войдет в третье издание богослужебной книги "Римский миссал", по которой затем будут проводить службы католические священники.
Епископы и эксперты работали над изменениями ее текста 16 лет, пишет итальянское католическое издание Avvenir.
Франциск ранее уже заявлял о желании изменить "Отче наш".
"Это не Бог бросает меня в искушение и смотрит, как я падаю. Он не делает этого, а помогает немедленно подняться", — аргументировал он.
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