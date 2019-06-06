Минздрав России приступил к публичному обсуждению увеличения возраста, с которого разрешается продажа табачных изделий и крепкого алкоголя, сообщает РИА Новости.
Согласно предложению, табак и сигареты, а также спиртное крепостью более 16,5% можно будет приобрести только с 21 года.
Об этом рассказала первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева на сессии "Демографические вызовы XXI века" на ПМЭФ.
В качестве аргумента приводится тот факт, что окончательное формирование головного мозга происходит только к 21 году, а употребление алкоголя небезопасно для его развития.
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