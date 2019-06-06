Президент РФ Владимир Путин заявил, что не собирается продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если другие страны его не подпишут, сообщает "Интерфакс".
"Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу", — констатировал Путин.
По его словам, на сегодняшний день РФ обогнала всех конкурентов по созданию систем гипероружия.
В то же самое время он напомнил, что отказ от СНВ-3 чреват дальнейшими расширениями расходов на гонку вооружений.
"Вот последний разговор у меня с президентом Трампом. Он все-таки вселяет определенный оптимизм, он сказал, что тоже этим озабочен, понимает, какие расходы несут США, все остальные страны мира на вооружение. Эти деньги можно было бы направить на другие цели", — поделился позитивными результатами встречи глава государства.
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