Верховный суд собирается изменить классификацию налогового преступления в части отсчета его срока давности, сообщает газета "Ведомости".
Пленум инстанции уже внес в постановление изменения, которые пройдут обсуждение и после него могут быть приняты.
То, что под уклонением от уплаты налогов следует понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату и повлекшие полное или частичное непоступление налогов в бюджет, осталось неизменным.
Однако окончанием преступления считается момент, когда задолженность погашена. Соответственно и срок давности отсчитывается только с этого момента.
Следовательно, если постановление одобрят, то смогут привлечь к ответственности даже за неуплату, совершенную, например, 10 лет назад.
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