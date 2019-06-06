Сын продюсера группы "На-На" Бари Алибасова рассказал о состоянии отца, сообщает ТАСС.
По его словам, Алибасов находится в состоянии медикаментозного сна и пробудет в нем приблизительно два дня. За это время врачи должны определиться, потребуется ли хирургическое вмешательство или нет.
"Ни о какой операции речи не идет. Врачам надо посмотреть, будут ли какие-то улучшения в ближайшие дни, и уже потом будут предпринимать какие-то шаги", — заявил Бари Алибасов-младший.
Напомним, Алибасов попал в реанимацию после того как случайно выпил жидкость для чистки труб. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. У него диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
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