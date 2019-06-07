Мединский оценил сериал "Чернобыль" от НВО

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский положительно оценил мини-сериал "Чернобыль", снятый американцами из HBO и британцами из Sky под руководством режиссера Крэйга Мазина.
"Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже", — признался Мединский.
По его словам, он посмотрел три серии вместе с отцом.
"Я смотрел его вместе с отцом, он ликвидатор. Он сказал, что это тяжелое кино, действительно достаточно близкое к правде, хотя некоторые вещи — это откровенное передергивание. Смешно про отсутствие дозиметров на атомной станции, но в целом сериал снят с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности", — цитирует слова министра культуры "Интерфакс".
Мини-сериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС вышел на экранах 6 мая. Уже в конце месяца он возглавил рейтинг самых популярных в истории телепроектов на профильном ресурсе IMDb, получив оценку в 9,6 балла из 10 возможных.
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