На основе информации о продажах за май 2019 года подготовлен рейтинг самых популярных в России кроссоверов (SUV), сообщает "Автостат".
Первое место занял Hyundai Creta. За год спрос на него остался на уровне прошлого года. Автомобиль приобрели в общей сложности 5781 человек.
Почти вдвое меньше составили продажи Renault Duster – 3278 экземпляров (-7% от результатов аналогичного периода 2018-го).
В топ-3 с небольшим отставанием вошел Volkswagen Tiguan – 2915 автомобилей (+7%).
Пятерку самых востребованных замкнули KIA Sportage с показателем 2860 тысяч штук (-5%) и Toyota RAV4, которую приобрели 2519 россиян (+18%).
Остальные участники топ-10 наиболее продаваемых на территории РФ моделей расположились в таком порядке: LADA 4x4 (2392 шт., -3%), Renault Kaptur (2190 шт., -23%), Skoda Kodiaq (1907 шт., +140%), Hyundai Tucson (1776 шт., -10%) и Mitsubishi Outlander (1767 шт., -15%).
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