Пятница, 7 Июнь, 03:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,23
€ 73,27
Обь
427см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Роскомнадзор анонсировал миллионные штрафы до блокировки сайтов

, ИА "Амител"
Соответствующий законопроект о прогрессивных штрафах уже подготовлен
Жаров анонсировал миллионные штрафы для нарушителей законодательства РФ в плане коммуникаций / Фото: pbs.twimg.com

Жаров анонсировал миллионные штрафы для нарушителей законодательства РФ в плане коммуникаций / Фото: pbs.twimg.com

Глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал миллионные штрафы для нарушителей законодательства РФ в плане коммуникаций, сообщает "Интерфакс".

"Я считаю, что во всех законах, которые сейчас предполагают только блокировку (ресурсов или сервисов), нужно ввести до нее (блокировки) штрафы, нарастающие при повторном нарушении. Такой законопроект готов", — заявил Жаров.

По его словам, законопроект будет также касаться и компаний, нарушающих закон о локализации баз данных в России. Речь идет в том числе о Facebook и Twitter, которым уже выносили штрафы за аналогичные нарушения по 5 тысяч рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
03:05
Роскомнадзор анонсировал миллионные штрафы до блокировки сайтов 0
02:45
Генетики: индейцы произошли от древних народов Сибири 0
01:08
Названы самые продаваемые кроссоверы в России 0
00:51
Мединский оценил сериал "Чернобыль" от НВО 0
23:54
В Госдуме предложили ускорить выход на пенсию служившим в армии 0
23:35
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон 0
23:15
Роскомнадзор предупредил о блокировке девяти VPN 0
22:52
Россиянам начнут продавать еду в долг 0
22:32
Националисты забросали файерами имение Порошенко 0
22:09
В России могут отменить срок давности за неуплату налогов 0
21:45
Путин: Россия готова не продлевать договор СНВ-3 0
21:32
На Украине заявили о нехватке денег на газ 0
21:14
СГК вложит 6 млрд рублей в ЖКХ Барнаула за 10 лет 0
20:41
В России могут запретить продажу алкоголя и табака до 21 года 0
20:22
Папа римский изменил молитву "Отче наш" 0
20:03
В Домодедово экстренно приземлился самолет 0
19:50
Клубы одобрили расширение РПЛ до 18 команд 1
19:30
Бари Алибасов составил новое завещание 1
19:07
Умер главный актер фильма "Джек Восьмеркин – "американец" 1
18:41
17 объектов недвижимости должников продают в Горно-Алтайске 0
18:22
В ЛДПР нашли замену уволившемуся депутату гордумы Бийска 0
18:07
Что случилось с Александром Панкратовым-Черным и в каком состоянии актер сейчас 1
17:54
Аэропорт Барнаула требует капремонта на 1,9 млрд рублей 0
17:43
Пешеходов в Барнауле чаще всего сбивают на пешеходных переходах 2
17:32
Орешкин спрогнозировал рецессию из-за закредитованного населения 6
17:18
Пассажирка такси пострадала в ДТП в Барнауле 1
17:02
Кудрин связал арест Калви и отток капитала из России 1
16:52
Роскачество дало советы, как составить надежный пароль 2
16:40
Барнаульские дети открыли сезон купания в фонтанах 0
16:28
Правда ли, что до Троицы нужно успеть посадить весь огород 0
16:11
Рубцовчанка заложила в ломбард имущество из арендованной квартиры 1
16:01
Панкратов-Черный попал в реанимацию 3
15:49
Тулин рассказал про свое видение "Изумрудного" и призвал общественников к миру 12
15:36
Алтайскую "Грильницу" признали лучшим объектом фастфуда России 0
15:25
Уволенного заместителя главы Барнаула задержали сотрудники ФСБ - источник 22
15:17
Обзоры на кино российского блогера оказались в разы популярнее самих фильмов 0
15:06
14-летнюю школьницу изнасиловали в Республике Алтай 5
14:57
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвестиций стран 0
14:43
Без цветов и брусчатки: в Рубцовске решили сэкономить на благоустройстве сквера 4
14:27
Министра лесного комплекса Иркутской области задержали в Москве 1
14:12
Известные спортивные комментаторы "Матч ТВ" приедут сыграть в футбол в Барнаул 0
14:03
Горячая линия по вопросам детского отдыха работает в Алтайском крае 0
13:56
Куда идти купаться: открытые бассейны Барнаула в инфографике: цены и адреса 1
13:43
Ливни, грозы и шквалистый ветер: на Алтае продлили штормовое предупреждение 0
13:40
Глава Барнаула Сергей Дугин уволил своего заместителя Александра Алексеенко 22
13:28
Девушка пострадала в столкновении двух иномарок в Горном Алтае 0
13:14
Жителям Горно-Алтайска обещают восстановить разрушенные из-за газопровода дороги 0
13:05
Мэр Бийска пообещал отремонтировать тоннель под ж/д путями 1
12:55
Что случилось с Бари Алибасовым и при чем тут Шукшины 4
12:44
Снятие блокады с районов Донбасса возмутило Порошенко 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.