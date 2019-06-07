Глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал миллионные штрафы для нарушителей законодательства РФ в плане коммуникаций, сообщает "Интерфакс".
"Я считаю, что во всех законах, которые сейчас предполагают только блокировку (ресурсов или сервисов), нужно ввести до нее (блокировки) штрафы, нарастающие при повторном нарушении. Такой законопроект готов", — заявил Жаров.
По его словам, законопроект будет также касаться и компаний, нарушающих закон о локализации баз данных в России. Речь идет в том числе о Facebook и Twitter, которым уже выносили штрафы за аналогичные нарушения по 5 тысяч рублей.
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