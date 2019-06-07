Александр Панкратов-Черный рассказал подробности своей госпитализации, сообщает "5 канал".
Ему стало плохо во время съемок в Москве.
"Стою перед камерой на самом солнцепеке (у меня как раз был диалог с партнером). Вдруг голова закружилась, потом ничего не помню. Очнулся я уже в машине скорой помощи, которая везла меня в 1-ю городскую больницу", — рассказывает артист.
По его словам, в больнице врачи тщательно обследовали артиста и поставили диагноз "переутомление". Актер действительно плохо спал из-за смены поясов во время посещения кинофестиваля в Чите.
"Давление в тот момент было очень низкое — 72. Профессор, который меня обследовал, сказал, что как у трупа. Если бы скорая помощь опоздала, неизвестно, чем бы дело закончилось", — поделился Панкратов-Черный.
Его уже выписали из больницы и рекомендовали несколько дней отдыха. Съемочная группа с пониманием отнеслась к ситуации и предоставила артисту два дня отдыха.
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