Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян попала в больницу после того, как в коридоре радиостанции "Эхо Москвы" ее подкараулила юрист ФБК Любовь Соболь и стала задавать вопросы про последнее расследование команды Навального.
Однако Симоньян отказалась на них отвечать, заявив, что интервью необходимо согласовывать. Она также уточнила, что собеседница ей не нравится и ей нельзя нервничать из-за беременности.
"Пришла на эфир "Эха", и у входа меня встретила Любовь Соболь с включённой камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила", — цитирует слова Симоньян RT.
Позднее она прокомментировала "Интерфаксу", что госпитализирована на сутки из-за угрозы прерывания беременности.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов уже принес извинения за случившееся.
"Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции "Эхо Москвы". Желаю ей скорейшего выздоровления. Я приношу извинения тем нашим слушателям, которые хотели услышать передачу "Все сложно" и ожидания которых были обмануты. Я сожалею", — цитирует слова Венедиктова телеканал "360".
Комментарии
За Любовь!
Непонятно,зачем она туда вообще зашла.Эта радиостанция стала как раньше были побелённые извёсткой привокзальные уборные на станциях.С соответствующим "наполнением" и запахом.