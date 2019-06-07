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Симоньян заявила о риске прерывания беременности

, ИА "Амител"
Главреда RT госпитализировали после "допроса" сотрудницы ФБК в коридоре "Эха Москвы"
Симоньян попала в больницу после того, как у лифта радиостанции 'Эхо Москвы' ее подкараулила юрист ФБК/Фото: businessinsider.com

Симоньян попала в больницу после того, как у лифта радиостанции "Эхо Москвы" ее подкараулила юрист ФБК/Фото: businessinsider.com

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян попала в больницу после того, как в коридоре радиостанции "Эхо Москвы" ее подкараулила юрист ФБК Любовь Соболь и стала задавать вопросы о последнем расследовании команды Навального.

Однако Симоньян отказалась на них отвечать, заявив, что интервью необходимо согласовывать. Она также уточнила, что собеседница ей не нравится и ей нельзя нервничать из-за беременности.

"Пришла на эфир "Эха", и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила", – цитирует слова Симоньян RT.

Позднее она прокомментировала "Интерфаксу", что госпитализирована на сутки из-за угрозы прерывания беременности.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов уже принес извинения за случившееся.

"Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции "Эхо Москвы". Желаю ей скорейшего выздоровления. Я приношу извинения тем нашим слушателям, которые хотели услышать передачу "Все сложно" и ожидания которых были обмануты. Я сожалею", – цитирует слова Венедиктова телеканал "360".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

7.06.2019 08:10
Володя

За Любовь!

0  0
7.06.2019 08:12
- гость -

Непонятно,зачем она туда вообще зашла.Эта радиостанция стала как раньше были побелённые извёсткой привокзальные уборные на станциях.С соответствующим "наполнением" и запахом.

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