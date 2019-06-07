Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с призывом сложить полномочия главы государства, набравшую свыше 60 тысяч подписей, сообщает газета "Известия".
"Я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержавших мою кандидатуру", — заявил украинский лидер, объясняя причину, почему он не выполнит главное требование петиции, опубликованной на сайте президента.
Он также добавил, что никаких причин для досрочной сдачи полномочий не имеется.
В качестве аргумента Зеленский привел статью 108 украинской Конституции, в соответствии с которой полномочия главы государства могут прекратиться досрочно лишь в случае импичмента, отставки, невозможности выполнять обязанности по состоянию здоровья или по причине смерти.
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