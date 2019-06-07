Совет ЕС одобрил поправки в визовое законодательство, установив правила получения мультивиз, рассчитанных на многократное использование.
Они могут действовать от года до пяти лет, при этом чтобы получить более длительную, нужно определенное время без нарушения условий по целям и срокам визитов использовать предыдущие.
Самая "краткосрочная" мультивиза – на год. Для ее получения необходимо выполнять условия въезда и в течение двух лет использовать три краткосрочные визы.
Следующая ступень – на два года. Для ее приобретения нужно без нареканий использовать годовую мультивизу два года.
Самая длительная мультивиза – на 5 лет. Для этого нужно правильно использовать двухгодовую на протяжении трех лет.
Изменения пока еще не вступили в силу. Они начнут действовать через полгода после утверждения и публикации.
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