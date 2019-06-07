В ходе Петербургского международного экономического форума вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала рост размера материнского капитала, однако точную сумму не назвала.
"Когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать", – цитирует Голикову РИА "Новости".
По ее словам, правительство также готовит меры для стимулирования рождения первого ребенка в семьях.
Программа маткапитала действует в России с 2007 года. Ее продлили до конца 2021 года.
За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат. В 2019 году его размер составляет 453 тысячи рублей.
Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей и пенсию мамы.
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