Необычный тест-драйв состоится в День России, 12 июня в самом центре Барнаула — на площади Сахарова. Проверить новые автомобили в серьезных испытаниях предлагает жителям Барнаула Автоцентр АНТ. Среди других праздничных мероприятий площадку Автоцентра АНТ будет найти легко.
Как будет проходить тест-драйв?
Автолюбителям предлагают пройти три препятствия: преодолеть крутую гору, сохранить равновесие автомобиля на "качелях" и прокатиться по огромным кочкам.
Для прохождения испытаний участники могут выбрать один из новых автомобилей Hyundai — кроссоверы Creta, Tucson, Santa Fe.
В Автоцентре АНТ уверены: эти испытания подарят любителям острых ощущений незабываемые эмоции а заодно позволят наглядно показать все преимущества моделей.
С какой горы придется катиться и откуда кочки на Сахарова?
Гора будет железной: на площади Сахарова сотрудники автоцентра установят металлическую конструкцию в виде крутого холма. Во время его преодоления автомобилю придется продемонстрировать свою выносливость, возможности двигателя и системы торможения.
Большие кочки будут имитировать колодезные люки, закрепленные на дорожном полотне в шахматном порядке. Прокатившись по ним участники тест-драйва смогут оценить не только подвеску автомобиля, но и представить себе уровень комфорта пассажиров, когда автомобиль проезжает по типичным городским неровностям.
"Качели" — это еще одна сложная конструкция, которая покажет насколько легко откликается автомобиля на педаль газа и тормоза и умеет находить центр тяжести.
А это не опасно?
Совершенно безопасно. За рулем автомобиля будут опытные инструкторы. Участники тест-драйва займут почетное переднее пассажирское сиденье, откуда смогут все увидеть и почувствовать.
А что еще будет интересного?
На площадке АНТ будет много всего интересного. Приходите все семьей. Автоцентр организует большую развлекательную программу для своих гостей. Будут песни и танцы. Напротив "поля препятствий" установят гиганский дартс, где каждый сможет продемонстрировать свою меткость. Абсолютно все смогут принять участие в веселых конкурсах и розыгрышах и получить хорошие призы.
Пока взрослые участвуют в "автомобильных приключениях", детей будут развлекать аниматоры, и каждый желающий будет украшен аквагримом.
Ну, и как водится на каждом настоящем празднике, гостей будут угощать — сладкой ватой, коктейлями, выпечкой — абсолютно бесплатно.
Запомните: площадка автоцентра АНТ на площади Сахарова будет работать 12 июня с 16-00 до 18-00. Протестировать автомобили Hyundai на внедорожных препятствиях можно будет с 15-00 до 20-00. Призы за участие в конкурсах — гарантированы.
Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundaiг.
Барнаул, Павловский тракт, 251д
Тел.: 29-00-20
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Комментарии
АНТ жулики,продают битые машины,не предупредив покупателей,ищут лохов.......и самое печально находят,ни у кого и мысли нет проверить новый автомобиль на предмет перекраски!!!! ЖУЛИКИ!!!!!!!!!