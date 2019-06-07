Памятный знак в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда откроют в Барнауле 22 июня, в День памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
Памятный знак установят на ул. Ленинградской, 8, в центре Ленинградской аллеи на месте закладного камня, установленного здесь в 2008 году. Он будет посвящен ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участвовавшим в освобождении Ленинграда.
"В истории мало примеров подобного мужества и героизма. Неслучайно люди, пережившие блокаду, старались как можно меньше рассказывать о пережитом – слишком больно было вспоминать эти страшные годы. Но и забывать такое ни в коем случае нельзя. Такому городу, как наш, мало одной Ленинградской аллеи и тумбы с землей города-героя на Мемориале Славы. Всегда знала, что городу просто необходим такой памятник", – рассказала председатель краевой общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Светлана Ерыгина.
Эскиз монумента создал барнаульский архитектор Сергей Боженко. Деньгами и материалами помогли местные предприниматели.
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