Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств отреагировал на комплимент американской журналистки Bloomberg Розалинд Мэтисон, занимающейся тайским боксом.
Американка сказала, что едва ли осмелилась бы выйти на ринг против российского лидера.
"Во-первых, хочу сказать, что я и не пошел бы с вами на ринг сам. Не потому что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами – пожалуйста, я готов с вами выйти поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю", – цитирует ответ Путина РИА "Новости".
Комментарии
От Путина устали все - и Запад. и российский народ. Западу он надоел с претензиями признать нищую отсталую Россию великой державой, потому что у неё есть атомные бомбы. А до российского народа наконец дошло, что Путин его просто мурыжит - на словах обещает огромные национальные достижения и прорывы по всем направлениям, а на деле повышает пенсионный возраст и зарплату чиновникам.. И во внешней политике у Путина облом: на Украине - обвал, с Китаем - дырка от бублика, а Трамп с ним, похоже, вообще встречаться не собирается. За прошедшие 20 лет в итоге у Путина только "братская дружба" с Асадом и Мадуро, нищета российского народа и огромные награбленные богатства друзей-олигархов. Ну и себя, родимого, Путин наверняка не забыл, здесь у него точно "конкурентное преимущество".
Пальцы гнуть перед женщинами, детьми и пенсионерами - как это мило.