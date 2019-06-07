Замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева в ходе Петербургского международного экономического форума рассказала о существенном снижении количества абортов, сообщает РИА "Новости".
"У нас в 2013 году была 881 тысяча абортов, сегодня мы имеем 567 тысяч", – заявила Яковлева на сессии о демографических вызовах XXI века.
При этом число абортов по желанию женщины за пять лет упало почти вдвое: с 582 тысяч до 294 тысяч.
В то же самое время Яковлева заявила о том, что нельзя полностью запрещать аборты, так как демографическую проблему этим не решить.
К тому же запрет будет чреват увеличением материнской и младенческой смертности, уверена заместитель министра здравоохранения.
Комментарии
проходили же уже это в советское время.
ни к чему хорошему это не привело
Хоть кто-то адекватный и не заигрывающий с РПЦ. При этом еще неплохо бы вспомнить, что в статистику абортов попадают все беременности, не закончившиеся рождением ребенка. То есть выкидыши, аборты по мед. показаниям, замершие беременности и т.д.
А РПЦ против, это чё мин.здрав против скреп попёр, распоясались, царь вам щас бистро финансирование урежет