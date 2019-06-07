Утром в пятницу, 7 июня, из-за тумана в Барнауле не смогли приземлиться три самолета из Москвы. Они были направлены в аэропорт Новосибирска, сообщили Amic.ru в пресс-службе Международного аэропорта им. Германа Титова.
"С 8 утра погода наладилась. Мы принимаем в штатном режиме. Самолет "Аэрофлота" уже приняли. К 10 утра ожидаем приземление самолетов "Уральских авиалиний" и S7, – уточнили в пресс-службе.
Из аэропорта задерживаются вылеты двух рейсов в Москву (Домодедово). Они должны были состояться в 7:30 и 8:10, вылетят ориентировочно в 11 часов.
Алтайский гидрометцентр передает на 7 июня дождливую погоду, но с температурой воздуха +20...+25.
Комментарии
три, ТРИ самолета человек 600 не? к нам все москвичи переезжают?
три, ТРИ самолета человек 600 не? к нам все москвичи переезжают?
С Москвы только Москвичи вылетают, остальным запрет))) ?....
низнам, но мне интересно просто, зачем три самолета каждый день туда-сюда возит 600 человек
Почему 600-то? Пассажиров максимально в самолете не 200. И самолет не всегда полностью загружен.Командировочных много, отпускники от нас, родственников навестить к нам (из Германии много бывает). 2,4 млн. населения в крае, 400 в пути - не много.