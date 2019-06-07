Фото: пресс-служба ЛДПР
Активист барнаульского отделения ЛДПР Петр Кайдаш призывает власти Барнаула вместо центральной аллеи на проспекте Ленина отремонтировать дорожное полотно на проспекте Комсомольском.
"Бюджетные деньги нужно расходовать грамотно. Аллея на Ленина сейчас и так в приличном состоянии. ЛДПР предлагает привести в достойный вид другие пешеходные зоны, те, которые реально нуждаются в ремонте. А если власти опять скажут "нет денег", тогда будем задавать вопрос об эффективности работы городского комитета по дорожному хозяйству и дружно гулять по новой плитке на центральной улице города – от Молодежной до Партизанской и обратно", – заявил Петр Кайдаш.
В ЛДПР напомнили, что начался ремонт аллеи на проспекте Ленина в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Пешеходная зона будет обновлена от ул. Молодежной до ул. Партизанской. Асфальт заменят на цветную тротуарную плитку, установят поребрик, поставят оросители и 50 скамеек. Все это обойдется в 26 млн рублей.
В партии считают, что в Барнауле "много мест, куда вкладывать средства гораздо важнее".
Например, пересечение улиц Партизанской и пр. Комсомольского, где провалена решетка сливной канализации, канализационные люки посередине дороги создают опасный трамплин, разбито дорожное полотно, нет пешеходного перехода для передвижения с нечетной стороны Комсомольского на четную в сторону улицы Пролетарской.
Также Петр Кайдаш говорит о необходимости делать ремонт на пересечении ул. Чкалова и пр. Комсомольского, где местами разбито дорожное полотно, есть несколько глубоких ям, металлические части колодца торчат наружу.
Еще один проблемный участок – в районе дома на Комсомольском, 102, где тротуар и пешеходная зона находятся в плохом состоянии.
ЛДПР проинформировала главу Барнаула Сергея Дугина о выявленных опасных участках и требует от него оперативного вмешательства.
Комментарии
а кто тротуары будет ремонтировать? кто о пешеходах позаботится?