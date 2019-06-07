Боец смешанных единоборств Джефф Монсон избавился от своей доли в ООО "Продюсерская группа "Алтай Пэлас Файт", продав долю в бизнесе своему партнеру – алтайскому бизнесмену Владимиру Кутьеву. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила супруга спортсмена Евгения Монсон.
Она уточнила, что ее муж в настоящее время является депутатом горсовета Красногорска и открывать свою компанию не планирует. С компанией Altai Palace Fight он прекратил отношения уже около полугода назад.
Напомним, в сентябре 2018 года после визита в Барнаул Джефф Монсон приобрел 20% акций в Altai Palace Fight, основная деятельность которой заключается в создании спортобъектов, проката спортивного инвентаря и в допобразовании взрослых и детей. Тогда же он объявил о том, что намеревается открыть в краевой столице детскую спортшколу.
Компания была зарегистрирована в августе 2018 года, 80% ее акций принадлежало Владимиру Кутьеву – основному владельцу казино Altai Palace. Казино является единственным действующим объектов в игорной зоне Алтайского края "Сибирская монета". Объем инвестиций компании в объект составляют более 1,3 млрд рублей, количество туристов ежегодно увеличивается примерно на 25%. По мнению Владимира Кутьева, место расположения игорной зоны в чистом поле вдали от крупных городов было выбрано неудачно. "Если бы она располагалась между Новосибирском и Барнаулом, она бы расцвела", – говорит бизнесмен.
Комментарии
Какую фигню по пьяне не купишь - подумал на утро Джонсон)))