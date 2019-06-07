Сергей Шубенков победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Барнаулец Сергей Шубенков победил на очередном этапе "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 метров с барьерами. Забег прошел 6 июня в Риме. Сергей выиграл бег на 110 метров с барьерами, показав лучший для себя в этом сезоне результат – 13,26 секунды. Вторым стал спортсмен из Великобритании Эндрю Поцци (13,29), бронза досталась южноафриканцу Антонио Алкану (13,30). Видео с забега смотрим по ссылке.
"Побеждать приятно, но мой результат мог быть лучше. С другой стороны, мне нравятся такие забеги, в которых победитель не ясен до финиша, я боец и сегодня смог это показать. В прошлом году я не смог превзойти рекорд Европы, но все еще держу это в уме и намерен побить его", – сообщил после забега Шубенков.
Европейский рекорд в данной дисциплине принадлежит британцу Колину Джексону (12,91) и был установлен им на чемпионате мира 1993 года в немецком Штутгарте.
Отметим, что нынешний сезон очень важен для спортсмена, поскольку является предолимпийским. Кроме того, в этом сезоне состоится чемпионат мира, где Шубенков намерен побороться за победу.
Сергей Шубенков – чемпион мира 2015 года, двукратный чемпион Европы. Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 13 июня в Осло.
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