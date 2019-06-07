Пятница, 7 Июнь, 12:13

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,23
€ 73,27
Обь
448см +21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Сергей Шубенков победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

, ИА "Амител"
Первая победа в предолимпийском сезоне

Барнаулец Сергей Шубенков победил на очередном этапе "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 метров с барьерами. Забег прошел 6 июня в Риме. Сергей выиграл бег на 110 метров с барьерами, показав лучший для себя в этом сезоне результат – 13,26 секунды. Вторым стал спортсмен из Великобритании Эндрю Поцци (13,29), бронза досталась южноафриканцу Антонио Алкану (13,30). Видео с забега смотрим по ссылке.

"Побеждать приятно, но мой результат мог быть лучше. С другой стороны, мне нравятся такие забеги, в которых победитель не ясен до финиша, я боец и сегодня смог это показать. В прошлом году я не смог превзойти рекорд Европы, но все еще держу это в уме и намерен побить его", – сообщил после забега Шубенков.

Европейский рекорд в данной дисциплине принадлежит британцу Колину Джексону (12,91) и был установлен им на чемпионате мира 1993 года в немецком Штутгарте.

Отметим, что нынешний сезон очень важен для спортсмена, поскольку является предолимпийским. Кроме того, в этом сезоне состоится чемпионат мира, где Шубенков намерен побороться за победу.

Сергей Шубенков – чемпион мира 2015 года, двукратный чемпион Европы. Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 13 июня в Осло.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12:04
БТК Холдинг инвестирует порядка 3 млрд рублей в Барнаульский меланжевый комбинат 0
11:48
Летний туман окутал Барнаул: снимки из соцсетей 0
11:36
29% россиян хотят делать дополнительные отчисления на пенсию 3
11:21
Сергей Шубенков победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме 0
11:12
Краевой суд ужесточил приговор виновнику резонансного ДТП Александру Руденко 11
11:03
Боец Джефф Монсон избавился от своей доли в компании Altai Palace Fight 0
10:48
ЛДПР призывает власти Барнаула отремонтировать дорогу на Комсомольском 1
10:31
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за май 2019 года 0
10:18
Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Барнаула из-за тумана 20
10:11
Праздник для автолюбителей проведет Автоцентр АНТ HYUNDAI в День России 2
10:04
Минздрав России выступил в защиту абортов 3
09:57
Памятный знак в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда установят в Барнауле 0
09:44
Путин пригласил американку сразиться на татами 5
09:29
Жительница Новоалтайска пойдет под суд за оскорбление сотрудника Росгвардии 0
09:15
В России увеличат размер материнского капитала 0
09:01
"Ростелеком" в Алтайском крае презентовал услуги для безопасности детей 0
08:53
Евросоюз одобрил условия получения шенгенских мультивиз 1
08:33
Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке 0
08:18
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы за вывоз своих детей из США 4
08:03
Симоньян заявила о риске прерывания беременности 6
07:52
Министерство спорта получило нового заместителя с "хоккейным" прошлым 2
07:37
Алтайские рестораторы удачно съездили на отбор мирового конкурса поваров 3
07:16
Приемная кампания: сколько в алтайских вузах бюджетных мест и шансов поступить 0
07:14
Комфорт и кухня: как в Алтайском крае развивается придорожный сервис 1
07:03
Спортзал лучше адвоката: как занятия спортом спасли алтайского атлета от тюрьмы 0
06:48
Спортсменка и красавица: фото великолепной Анны Курниковой 16
06:32
Самые странные велосипеды прошлых веков 1
06:15
Барнаульский аэропорт могут закрыть из-за ремонта взлетно-посадочной полосы 5
06:05
Конопля взошла на огромном газоне посреди Бийска 8
05:45
"Давление как у трупа": Панкратов-Черный рассказал о госпитализации 4
04:21
Павел Дуров отказался от еды на месяц 5
03:05
Роскомнадзор анонсировал миллионные штрафы до блокировки сайтов 1
02:45
Генетики: индейцы произошли от древних народов Сибири 1
01:08
Названы самые продаваемые кроссоверы в России 0
00:51
Мединский оценил сериал "Чернобыль" от НВО 0
23:54
В Госдуме предложили ускорить выход на пенсию служившим в армии 5
23:35
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон 2
23:15
Роскомнадзор предупредил о блокировке девяти VPN 4
22:52
Россиянам начнут продавать еду в долг 12
22:32
Националисты забросали файерами имение Порошенко 2
22:09
В России могут отменить срок давности за неуплату налогов 0
21:45
Путин: Россия готова не продлевать договор СНВ-3 0
21:32
На Украине заявили о нехватке денег на газ 1
21:14
СГК вложит 6 млрд рублей в ЖКХ Барнаула за 10 лет 4
20:41
В России могут запретить продажу алкоголя и табака до 21 года 5
20:22
Папа римский изменил молитву "Отче наш" 0
20:03
В Домодедово экстренно приземлился самолет 2
19:50
Клубы одобрили расширение РПЛ до 18 команд 3
19:30
Бари Алибасов составил новое завещание 1
19:07
Умер главный актер фильма "Джек Восьмеркин – "американец" 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.