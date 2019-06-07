Апелляционная комиссия Алтайского краевого суда в пятницу, 7 июня, пересмотрела приговор в отношении жителя Барнаула, который совершил резонансное ДТП осенью 2018 года, в результате которого погибли три человека, включая детей.
Согласно решению коллегии, Руденко приговорен к восьми с половиной годам колонии общего режима, хотя ранее Центральный районный суд вынес приговор, согласно которому Руденко должен был отбывать наказание в колонии-поселении, передает Amic.ru корреспондент с места событий.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования об увеличении суммы исков за моральный вред, причиненный осужденным потерпевшим сторонам. На пересмотре решения в суде второй инстанции настаивала как сторона защиты, так и обвинения. Обе стороны были не согласны с приговором Центрального районного суда.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, смертельная авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия произошла 15 октября 2018 года. Автомобиль BMW X6 на огромной скорости пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault.
От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя девочка скончалась на месте ДТП, девочка четырех лет и ее мать умерли в больнице. Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы.
Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии. Водитель BMW не пострадал. Следствие установило, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью более 150 километров в час.
Комментарии
Вот и славненько... при таких обстоятельствах дела- заслуженное наказание... жаль что санкция статьи не предусматривает более строго наказания... троих убил г*вна кусок... так то было бы неплохо лет 15 на строгом режиме..
Не думал, что скажу такое, но молодцы, судьи!
Ледоколол 11:22
полностью с вами согласен
туда ему и дорога
сторона защиты была не согласна с приговором.. я конечно понимаю, попытка не пытка, но все же.. как только совести и ума хватило еще и апелляцию подавать, на что надеялись? что поймут и простят??
адвокаты зарабатывают деньги.
ничего личного
никакого участия
хоть дьявола будут оправдывать, коли тот платит
деньги грязные на уровне наркоторговли
Было бы лучше "глаз за глаз, зуб за зуб"! Глядишь таких ... стало бы поменьше.
7.06.2019 11:36
- гость -
Он походу уверен, что не виновен нискока. Он-же ехал на БМВ, а те люди на простой машине, должны были стоять боятся, пока наиболее крутой едет.
7.06.2019 11:22
ледоколол
Сейчас рассматривается законопроект об увеличении срока наказания по этой статье. Максимально будет до 15 лет при таком количестве погибших, как в этой ситуации.
Вон оно как бывает, Михалыч, и адвокату проплачено, и для судьи кабанчик заслан, и ррраз!!!!!, вроде и забашлял, а не вышло.
Помню по гражданскому делу также, судье сунули толстую колбасу и она состряпала решение, а в крае отменили и вынесли противоположное решение.
7.06.2019 12:03
Отчаянная
Сейчас рассматривается законопроект об увеличении срока наказания по этой статье. Максимально будет до 15 лет при таком количестве погибших, как в этой ситуации.
Так раньше и было по Уголовному кодексу 1964 года, за смерть при дтп нескольких человек до 15 лет