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БТК Холдинг инвестирует порядка 3 млрд рублей в Барнаульский меланжевый комбинат

, ИА "Амител"
На предприятии планируют создать несколько сотен новых рабочих мест
Барнаульский меланжевый комбинат / Фото: barnaul.org

Барнаульский меланжевый комбинат / Фото: barnaul.org

Крупная компания из Санкт-Петербурга – ООО "БТК Холдинг" планирует вложить порядка 3 млрд рублей в развитие "Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая". Об этом стало известно во время подписания соглашения между холдингом и правительством Алтайского края на Петербургском экономическом форуме.

Как сообщил генеральный директор "БТК Холдинг" Михаил Бочаров, инвестиции позволят создать на меланжевом комбинате новые рабочие места. "Одно из крупнейших текстильных предприятий России сможет стать самым современным текстильным предприятием в стране", – цитирует Бочарова пресс-служба правительства, уточняя, что численность сотрудников планируется увеличить до двух тысяч человек.

В рамках соглашения стороны будут обмениваться информацией, консультироваться по ключевым вопросам, совместно модернизировать предприятие.

Отметим, что "Меланжист Алтая" является единственным производителем смесовых тканей за Уралом с полным технологическим циклом. В конце 2014 года предприятие вошло в состав "БТК Текстиль" (структурная единица крупнейшего российского холдинга легкой промышленности "БТК Холдинг"). Предприятие получило заказы на производство тканей и швейных изделий для нужд Минобороны и гражданского рынка. Было создано 250 новых рабочих мест (до 1200), средняя зарплата превысила 20 тысяч рублей. Одной из самых востребованных профессий на предприятии является ткач.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

7.06.2019 12:13
- гость -

Сначала уничтожили БМК, а теперь воссоздаютЬ, не смешно.....я бы это назвал так - круговорот торгующих баранов в природе.

0  0
7.06.2019 12:24
Mike

Не надо было, чтоль? Или лишь бы поныть?

0  0
7.06.2019 12:32
технарь

отличная новость!

0  0
7.06.2019 12:34
- гость -

7.06.2019 12:13
- гость -

Давно там был? Предприятие работает, есть свой сайт, где можно посмотреть виды выпускаемой продукции. Штат более 1000 человек.

0  0
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