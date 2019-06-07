"Левада-центр" провел опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии, сообщает РБК.
В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян допенсионного возраста, проживающие в 137 населенных пунктах по всей стране.
Им предлагалось ответить на вопрос: "Хотели бы вы сами дополнительно отчислять какую-то сумму в негосударственный пенсионный фонд помимо тех обязательных отчислений, что делает ваш работодатель?"
63% опрошенных ответили отрицательно.
19% респондентов желают переводить на накопительную пенсию от 1 до 5% своего дохода.
Еще 10% россиян готовы направлять на эти цели 6% дохода и более.
Остальные 8% опрошенных затруднились дать ответ либо уже получают пенсию.
Таким образом, только 29% опрошенных хотели бы делать какие-то дополнительные пенсионные отчисления.
Комментарии
сделайте пенсионные накопления добровольными! Народ сам разберется, куда девать свою зарплату. на ваши подачки в старости не выживешь.
Никак не могу понять, зачем делать отчисления в пенсионный фонд, т.е. туда, где деньги становятся не твоими, вместо того, чтобы откладывать ту же сумму туда, где деньги останутся твоими - на счет в банк, или еще куда. Понятно, что риск есть везде, но тут-то гарантированно получишь фигу.
некоторые россияне не доживут до пенсии
7.06.2019 11:53
- гость - у вас видимо представлеение такое, что после ликвидации ПФР ваша ЗП возрастет на энти 22%, что работодатель перечисляет в ПФР, как было у вас 25т.р. так и останется, вот ими и будете создавать себе личный ПФ, ни один капиталист добровольно не отдаст ни копеечки, а самый крупный капиталист в стране РФ - государство, а газпром - народное достояние......