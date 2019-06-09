874 лагеря будет работать в Алтайском крае летом 2019 года. В них отдохнет более 175 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала директор краевого центра детского туризма и отдыха "Алтай" Наталья Молчанова.

В Алтайском крае в летний сезон будет работать 874 лагеря различной направленности и разных типов. Отдохнет в них более 175 тысяч школьников региона. Из них 55 загородных лагерей, в которых побывают более 60 тысяч ребят. Еще 802 лагеря с дневным пребыванием, организованных на базе школ, которые смогут посетить около 90 тысяч школьников. Также летом будет работать пять санаторно-оздоровительных лагерей, шесть санаториев и шесть палаточных лагерей. Пока под вопросом открытие лагеря в Романовском районе, который попал в зону паводка, и там до сих пор стоит вода.

"Все лагеря провели большую подготовительную работу, выполнили предписания надзорных органов в части обеспечения пожарной, санитарно-эпидемиологической и общей безопасности, где есть бассейны и водные объекты, довели до качественного уровня водоемы. Каждый лагерь подготовил кадры, развивающие и досуговые программы. Везде, где требовалось, был проведен ремонт", – рассказала Наталья Молчанова.

Она добавила, что приемка еще идет, но все запланированные лагеря будут открыты в срок. Обязательную подготовку прошли все вожатые.

Что касается новых лагерей, то пока строительство только в планах. Несколько дней назад губернатору Алтайского края представили концепцию нового детского лагеря под рабочим названием "Артек" на "Бирюзовой Катуни". Когда начнется строительство – не известно.

Но вернемся к существующим лагерям. По словам Натальи Молчановой, в некоторых лагерях будут профильные смены: программирование, туризм, спасательное дело, пожарное дело, безопасность дорожного движения, школа стиля, школа моды, сдача нормативов ГТО и многие другие.

Она подчеркнула: ребенок от 6,5 до 15 лет включительно имеет право отдохнуть в любом лагере региона, входящем в реестр лагерей, даже если он находится в другом районе. Посмотреть реестр можно на сайте Министерства образования и науки "Алтайские каникулы". Средняя стоимость путевки в лагере 16,6 тысячи рублей.

В Алтайском крае можно получить субсидию на покупку путевки:

6000 рублей субсидии может получить каждый родитель для ребенка от 6,5 до 15 лет включительно один раз в год;

4200 рублей плюсом для бюджетников;

14400 рублей – компенсация за третьего и последующего детей для многодетных семей;

компенсация полной стоимости путевки для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию (например, пожар).

На сезон 2019 года все путевки уже куплены.