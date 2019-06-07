Консультант по духовному и личностному росту и известная художница Елена Карлова проведет 9 июня 2019 года тренинг "Мужчина и Женщина". Только здесь – простые и действенные инструменты, которые научат найти общий язык с окружающими и поддерживать мир в семье.

Благодаря годам духовных практик и медитациям, Елена смогла изменить свою жизнь: раскрыть в себе талант и обрести семейное счастье. Во многих городах России Елена проводит весьма успешные тренинги, семинары и встречи для женщин.

Соединяя завораживающую эстетику геометрических форм, смелые сочетания фактуры и цвета, художница создает уникальные мандалы. Каждая работа заключает в себе ключ к разрешению жизненных ситуаций – в любви, в работе, в личностном росте. Также Елена – автор коллекции "Счастливой женской одежды" и аксессуаров, созданных по мотивам собственных картин.

На протяжении нескольких лет Елена Карлова является попечителем благотворительного фонда "Облака".

Елена – автор уникального женского клуба для подопечных женщин "Облаков", который работает с июня 2017 года. На протяжении двух лет она проводит тренинги, которые помогают женщинам, обращающимся в фонд за помощью, изменить свою жизнь и подняться из бедности. Также благодаря Елене в 2017 году была создана детская комната для подопечных детей фонда, которая в течение полутора лет радовала детей и создавала счастье в их непростом мире.

Благотворительные семинары и тренинги Елена проводит для фонда "Облака" с 2018 года. Все вырученные средства направляет на помощь программам благотворительной организации.

Елена – сторонник практики раскрытия женской энергетики. Сбалансировать работу, семью, детей и личное счастье – именно на эти задачи направлены тренинги Елены Карловой.

Среди тем нового семинара Елены "Мужчина и Женщина" такие:

– Чем отличается мир Мужчин и Женщин.

– Как создать гармоничные и доверительные отношения.

– Как найти общий язык, договариваться во время конфликта.

– Как правильно разговаривать с мужчиной и просить.

– Что значит Секс для мужчины и женщины.

– Почему Мужчины и Женщины изменяют.

– Как найти своего человека.

– Роли Мужчины и Женщины в семье.

Вы получите уникальные техники и методики, которые помогут раскрыть любовь и доверие, научитесь освобождаться от страхов и обид. Также вас ждет показ коллекции "Счастливой одежды" по мотивам энергокартин и мандал Елены Карловой. И еще много уникальных авторских подарков от Елены и фонда "Облака", который организует этот тренинг.

Тренинг пройдет 9 июня 2019 года, воскресенье, с 11:00 до 15:00 по адресу: Баварина, 2а, River holl.

Стоимость участия – 1 500 рублей. Семинар благотворительный, поэтому все средства, собранные с продажи билетов, будут переданы на программы фонда "Облака".

Запись в WatsApp: 8 960 961 24 42.

Дизайнер, художник, женский психолог и красивая, счастливая женщина Елена Карлова поменяет вашу жизнь при личной встрече с ней. Используйте уникальную возможность стать участником тренинга и проработать в себе все комплексы и блоки на личное счастье, изобилие и радость.

Увидеть работы Елены Карловой вы можете на ее персональном сайте, а также на страницах в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram.