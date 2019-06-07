Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что испортило российско-американские отношения, сообщает RT.
"Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой "охотой на ведьм", – заявил американский лидер.
При этом он уточнил, что улучшение отношений возможно еще до окончания срока президентства Трампа.
Специальный прокурор США Роберт Мюллер, на протяжении последних двух лет расследовавший "российское вмешательство" в выборы американского президента в 2016 году, в мае ушел в отставку.
Мюллер приступил к расследованию предполагаемых связей главы американского государства Дональда Трампа с РФ, которые отрицают не только в Кремле, но и в Белом доме, в мае 2016 года.
За это время он потратил на сбор сведений по делу миллионы долларов, но так и не смог доказать связь Путина и Трампа.
Комментарии
Американский президент выразил мнение, что между странами могут быть теплые отношения
Вот было бы хорошо, Третья мировая бы не началась
Вот было бы хорошо, Третья мировая бы не началась
И хохлов бы вместе запинали.
что между странами могут быть теплые отношения
а-то, руссалл отдали, что еще на очереди...
Сколько от Америки гов*на получили, можно уже закон принять, чтобы никогода и не при каких обстоятельствах не налаживать с сша тёплых отношений.