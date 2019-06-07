Алтайский блогер Владимир Лузай, якобы вылечивший рак содой, отказался от совместного эфира с маститыми онкологами и приостановил работу канала после многочисленных публикаций в прессе.
Как сообщил журналистам главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер" Игорь Вихлянов, Владимир Лузай сам инициировал совместный эфир с онкологами, в котором хотел доказать эффективность своего метода лечения, но по какой-то причине в последний момент отказался.
"Я отрядил туда матерых онкологов, чтобы они ответили на все вопросы слушателей, с трепетом ждал момента, когда мы выйдем в прямой эфир, – рассказал главврач онкоцентра. – Но блогер отказался. Я не знаю, почему это произошло. Но при прямом столкновении с официальной медициной, он дал отказ".
На вопрос об эффективности метода Игорь Вихлянов ответил следующее: "Я в онкологической службе уже 32 года. В 1986 году куратор нашей группы рассказывала об одном случае излечения в 1979 году. Но она сама этого не видела. Каких-либо других подобных случаев, извините, за всю свою практику я не знаю".
Отметим, что 4 июня блогер Владимир Лузай сообщил о приостановке работы своего канала "по техническим причинам". В комментариях под роликом "Все будет хорошо" подписчики осудили журналистов, поставивших под сомнение эффективность методики лечения рака путем "ощелачивания" организма.
"Вы что паникуете? Пока все хорошо! Я жив и здоров! Не дождаться! А вы можете высказать свое негодование и отношение к этим СМИ и лично журналистам письмами главному редактору", – ответил блогер комментаторам.
Напомним, в начале июня в эфире НТВ вышел сюжет о бывшем дальнобойщике из Барнаула, который якобы вылечил запущенный рак, принимая соду и перекись водорода. Профессиональный онколог, комментирующий способ лечения, назвал барнаульского пенсионера шарлатаном и обратил внимание зрителей на то, что тот организовал фонд для сбора денег на поездки по России к другим вылечившимся больным.
Комментарии
А сколько интересно вылечивших было у дядьки который лечил огурцом с грядки? То ли геморрой лечил, не напишут те кто присел на огурец? как помогло или нет?
шуганули, притаился