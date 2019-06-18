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Яркие экранизации 2019: читаем и смотрим

, ИА "Амител"
Сеть книжных магазинов "Читай-город" предлагает познакомиться с книгами, экранизации которых вышли или еще выйдут в этом году

Погружаясь в мир, созданный автором книги, мы ориентируемся на образы и картины, которые рисует в процессе чтения наше воображение. И так часто возникает желание поделиться с кем-то впечатлениями и тем более посмотреть, как эту книгу видят другие люди, как им удается переложить сюжет на телеэкран, совпадает ли личное восприятие книги с видением именитых сценаристов и режиссеров. 2019 год подарит немало возможностей для этого. Далее для вас собраны издания, экранизации которых уж точно не оставят равнодушными, а к первоисточнику захочется возвращаться снова и снова.

Донна Тартт "Щегол", 18+

Роман, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала более 10 лет, – огромное эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно – подчас совсем не так, как нам того хочется – способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям – от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, – и его единственным утешением, которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.

Фильм "Щегол", премьера – 12 сентября 2019 года, в ролях: Николь Кидман, Сара Полсон, Энсел Элгорт.

Гузель Яхина "Зулейха открывает глаза", 16+

Роман "Зулейха открывает глаза" начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все встретятся на берегах Ангары.

Телесериал на канале "Россия 1" "Зулейха открывает глаза", в ролях: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд.

Брюс Кэмерон "Жизнь и цель собаки", 16+

Брюс Кэмерон написал увлекательную, веселую и трогательную книгу о жизни собаки, а еще – о человеческих взаимоотношениях и неразрывных связях между хозяином и его четвероногим другом, о том, что любовь никогда не умирает, что наши истинные друзья всегда рядом и у всех нас есть свое предназначение. Главный герой этой книги – собака, которая, всякий раз рождаясь заново, обретает счастье в служении человеку: самоотверженной Сеньоре, одинокому мальчику Итану, потерявшей веру Майе или трогательной Венди. Брюс Кэмерон убеждает нас в том, что собаки способны на такие чувства, которые доступны далеко не каждому человеку. Чтобы доказать это, иногда собаке приходится побывать в разных шкурах, храбро встречать все невзгоды и, главное, никогда не терять из виду своего хозяина. Даже если их разделяют несколько жизней.

Фильм "Собачья жизнь 2", в ролях: Деннис Куэйд, Кэтрин Прескотт.

Алексей Иванов "Тобол", 16+

В эпоху великих реформ Петра I "Россия молодая" закипела даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пеплум "Тобол".

Фильм "Тобол", в ролях: Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров, Павел Табаков.

Рейчел Липпинкотт "В метре друг от друга", 18+

Можно ли влюбиться в кого-то, кого ты никогда не сможешь обнять? Парень и девушка. Любовь с первого взгляда. Любовь, которой даже смертельная болезнь не сможет помешать. Стелла и Уилл бросают вызов судьбе и идут наперекор всем. Они встретились, когда больше всего нуждались в этом. Вот только их любовь обречена, ведь Уилл никогда не сможет коснуться Стеллы. Его прикосновение смертельно для девушки. Но истинная любовь не знает ни границ, ни запретов, и она определенно стоит целой жизни.

Фильм "В метре друг от друга", в ролях: Хейли Лу Ричардсон, Коул Спроус.

Стивен Кинг "Кладбище домашних животных", 16+

Роман, который сам Кинг, считая "слишком страшным", долго не хотел отдавать в печать, но только за первый год было продано 657 000 экземпляров. 

Луис Крид и не предполагал, чем обернется для него и его семьи переезд в новый дом. До сих пор он и слыхом не слыхивал о Вендиго – зловещем духе индейских племен. И уж тем более не догадывался, что рядом с этим домом находится кладбище домашних животных. Однако очень скоро ему пришлось пожалеть о своем неведении...

Фильм "Кладбище домашних животных", в ролях: Эми Саймец, Джейсон Кларк.

Абдель Селлу "Ты изменил мою жизнь", 16+

Эта книга реальная история, которая легла в основу двух популярных экранных версий: французской и американской. Это рассказ об удивительной дружбе двух людей, пути которых никогда не должны были пересечься парализованного французского аристократа и безработного алжирского иммигранта. Но они встретились. И навсегда изменили жизнь друг друга.

Фильм "1+1: Голливудская история", в ролях: Николь Кидман, Кевин Харт, Брайан Крэнстон.

Эти и другие книги вы можете приобрести в магазинах "Читай-город".

Сеть книжных магазинов "Читай-город"
г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 47
ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова, д. 219б, 1 этаж
ТРЦ "СИТИ-ЦЕНТР", пр-т Красноармейский, д. 47 А, 2 этаж
ТРЦ "Пионер", пр-т Ленина, д. 102в, 4 этаж
ТРЦ "Европа", Павловский тракт, д. 251в, 2 этаж
ТРЦ "Арена", Павловский тракт, д. 188, 1 этаж
ТРЦ "Галактика", пр-т Строителей, д. 117, 3 этаж
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